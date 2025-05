ANÁLISE-Domo de Ouro de Trump pode lançar nova era de armas no espaço

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O projeto de defesa antimísseis Domo de Ouro, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revive uma iniciativa polêmica de décadas, cuja construção ambiciosa poderia alterar as normas do espaço sideral e remodelar as relações entre as principais potências espaciais do mundo.

O anúncio do Domo de Ouro, uma vasta rede de satélites e armas na órbita da Terra que custará US$175 bilhões, pode aumentar drasticamente a militarização do espaço, uma tendência que tem se intensificado na última década, segundo analistas espaciais.