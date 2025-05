China e Filipinas trocam acusações sobre confronto no Mar do Sul da China

MANILA/PEQUIM (Reuters) - A China e as Filipinas trocaram acusações nesta quinta-feira após um confronto entre duas de suas embarcações em águas disputadas do Mar do Sul da China, o mais recente incidente em um longo impasse marítimo na hidrovia estratégica.

O departamento de pesca das Filipinas disse que as vidas de uma tripulação civil foram colocadas em risco quando a Guarda Costeira chinesa disparou canhões de água e bateu de lado em uma embarcação enquanto ela realizava pesquisas marinhas em torno de um recife disputado no Mar do Sul da China.

O Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos condenou o que disse ser a "interferência agressiva" da Guarda Costeira chinesa contra o Datu Sanday e um segundo navio no incidente de quarta-feira, dizendo que suas embarcações nunca haviam sido submetidas a canhões de água na região.