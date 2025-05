Cientistas dos EUA preveem uma temporada de furacões acima do normal para 2025

HOUSTON (Reuters) - Cientistas do governo dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que esperam uma temporada de furacões acima do normal em 2025, produzindo de três a cinco grandes furacões com ventos sustentados de pelo menos 179 km/h.

A temporada de furacões no Atlântico, que começa em 1º de junho, deve produzir de 13 a 19 tempestades tropicais nomeadas com ventos de mais de 60km/h, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. Dessas tempestades, de seis a dez devem se tornar furacões com ventos de quase 120km/h ou mais.

"As temperaturas mais quentes da superfície do mar são provavelmente a principal contribuição para isso", disse Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia.