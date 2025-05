Dois funcionários de embaixada israelense são mortos a tiros em Washington; único suspeito foi detido

A chefe da Polícia Metropolitana de Washington, Pamela Smith, disse que um homem atirou em um grupo de quatro pessoas com uma arma de fogo, atingindo as duas vítimas. Ele foi visto andando do lado de fora do museu antes do ataque a tiros.

As vítimas, Yaron Lischinsky e Sarah Lynn Milgrim, eram funcionários locais, informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Ambos estavam tentando promover a reconciliação entre israelenses e palestinos, de acordo com grupos de defesa separados aos quais cada um pertencia.

Smith disse que o único suspeito, identificado como Elias Rodriguez, de 30 anos, de Chicago, entoou "Palestina Livre, Palestina Livre", depois de ter sido levado sob custódia pela segurança do evento ao entrar no museu.

"Uma vez algemado, o suspeito identificou onde havia descartado a arma, que foi recuperada, e deu a entender que cometeu o crime", afirmou ela, acrescentando que ele não havia tido nenhum contato anterior com a polícia.

Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos EUA, disse aos repórteres que o jovem morto havia "comprado um anel esta semana com a intenção de pedir sua namorada em casamento na próxima semana em Jerusalém".

O presidente Donald Trump condenou o ataque. "Esses horríveis assassinatos em D.C., baseados obviamente no antissemitismo, precisam acabar, AGORA!", disse ele em uma mensagem no Truth Social. "O ódio e o radicalismo não têm lugar nos EUA."