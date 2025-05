Ajuda humanitária começa a ser distribuída em Gaza após 90 dias de bloqueio

Um caminhão transportando ajuda humanitária passa pela passagem de Kerem Shalom, entre o sul de Israel e a Faixa de Gaza, em 22 de maio de 2025, em meio à guerra em curso com o movimento militante palestino Hamas. Imagem: JACK GUEZ / AFP

"A farinha chegou do Programa Mundial de Alimentos (ONU) e começamos a trabalhar imediatamente", disse o padeiro Ahmed Al-Banna enquanto pães achatados passavam em uma esteira rolante atrás dele em sua base em Deir al-Balah nesta quinta-feira.

As padarias do sul do enclave acenderam os fornos que estavam parados há dois meses, acrescentou.

"Se Deus quiser, as padarias do norte de Gaza logo voltarão a funcionar."

Israel impôs o bloqueio a todos os suprimentos em março, dizendo que o Hamas estava se apoderando das entregas para seus combatentes — acusação que o grupo nega. A ONU disse que um quarto dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza corre risco de fome extrema.

O ministro da saúde palestino disse que 29 crianças e idosos haviam morrido por causas relacionadas à inanição em Gaza nos últimos dias e que muitos outros milhares estavam em risco.