Imagem exibida por Trump de "fazendeiros brancos" mortos veio de vídeo da Reuters no Congo, não na África do Sul

Al Katanty disse que ver Trump segurando o texto com a captura de tela de seu vídeo foi um choque.

"Diante de todo o mundo, o presidente Trump usou minha imagem, usou o que eu filmei na RDC para tentar convencer o presidente Ramaphosa de que, em seu país, pessoas brancas estão sendo mortas por pessoas negras", disse Al Katanty.

Ramaphosa visitou Washington esta semana para tentar consertar os laços com os Estados Unidos depois das críticas persistentes de Trump nos últimos meses sobre as leis de terras da África do Sul, a política externa e o suposto mau tratamento da minoria branca, o que a África do Sul nega.

Trump interrompeu a reunião televisionada com Ramaphosa para reproduzir um vídeo que, segundo ele, mostrava evidências de genocídio de fazendeiros brancos na África do Sul. Essa teoria da conspiração, que circula em salas de bate-papo de extrema-direita há anos, é baseada em alegações falsas.

Em seguida, Trump passou a folhear cópias impressas de textos que, segundo ele, detalhavam assassinatos de sul-africanos brancos, dizendo "morte, morte, morte, morte horrível".

