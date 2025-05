Monumento ao ditador soviético Josef Stalin no metrô de Moscou gera debate

DESESTALINIZAÇÃO

O líder soviético Nikita Khrushchev denunciou Stalin por sua brutalidade e crimes em 1956. Imagens de Stalin seriam posteriormente removidas sistematicamente como parte de uma campanha de desestalinização. Nos últimos anos, alguns monumentos a Stalin começaram a reaparecer em alguns lugares, embora seu legado continue profundamente controverso.

Alexander Zinoviev, pesquisador e especialista em arquitetura soviética, disse que sentiu que o novo monumento e o período que ele evocava tinham alguns paralelos com o clima atual dentro da Rússia, em um momento em que o país está em um impasse com o Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.

"É o mesmo autoisolamento, é a mesma ideologia conservadora e a confiança na nossa própria força", disse.

"E esse tema com Stalin, com sua estética... de que precisamos confiar em nosso líder, ser felizes e não criticar aqueles que estão no poder, está muito em sintonia com a nossa época."

(Reportagem da redação de Moscou; texto de Andrew Osborn)