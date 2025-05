Rússia diz ter derrubado 105 drones ucranianos e disparado míssil Iskander

O Ministério da Defesa da Rússia informou que 105 drones foram abatidos sobre regiões russas entre a meia-noite e a madrugada de quinta-feira, incluindo 35 sobre a região de Moscou. No dia anterior, a Rússia afirmou ter derrubado mais de 300 drones ucranianos.

Sergei Sobyanin, prefeito de Moscou, disse que vários drones foram abatidos em direção à capital, que, juntamente com a região circundante, tem uma população de 21 milhões de pessoas.

Os aeroportos Domodedovo e Zhukovsky, em Moscou, suspenderam brevemente os voos.

Separadamente, a Rússia disse na quinta-feira que havia disparado um míssil Iskander-M contra parte da cidade de Pokrov, anteriormente conhecida como Ordzhonikidze, na região ucraniana de Dnipropetrovsk, destruindo dois lançadores de mísseis Patriot e um conjunto de radares AN/MPQ-65.

A Força Aérea da Ucrânia relatou danos na região de Dnipropetrovsk após um ataque, mas não especificou o tipo de arma.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças estavam avançando em pontos-chave ao longo do front, e blogueiros de guerra pró-russos disseram que a Rússia havia perfurado as linhas ucranianas entre Pokrovsk e Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.