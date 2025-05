Conselho de Segurança Nacional dos EUA reduz funcionários em drástica reestruturação, dizem fontes

A mudança ocorreu poucas semanas após o secretário de Estado Marco Rubio assumir o lugar de Mike Waltz como conselheiro de Segurança Nacional. O NSC preferiu não comentar.

A expectativa é que a reestruturação do NSC reduza ainda mais a influência da agência, transformando-a de um poderoso órgão de formulação de políticas em uma pequena organização focada mais na implementação da agenda do presidente, disseram as fontes.

Na prática, espera-se que a medida conceda mais autoridade ao Departamento de Estado, ao Departamento de Defesa e a outros departamentos e agências envolvidos em questões de diplomacia, segurança nacional e inteligência, acrescentaram as fontes.

O objetivo do governo é reduzir o tamanho do NSC para apenas algumas dezenas de pessoas. Quatro fontes com conhecimento dos planos disseram esperar que o número final de funcionários do NSC chegue a cerca de 50 pessoas.

O NSC é tradicionalmente o principal órgão usado pelos presidentes para coordenar a estratégia de Segurança Nacional. Sua equipe geralmente toma decisões importantes em relação à abordagem dos Estados Unidos em relação aos conflitos mais voláteis do mundo e desempenha um papel fundamental para manter os EUA seguros.

O órgão tinha mais de 300 funcionários durante o governo do presidente democrata Joe Biden, mas, mesmo antes das recentes demissões de Trump, já tinha bem menos da metade do tamanho do NSC de Biden. Os funcionários do NSC que forem demitidos da agência serão transferidos para outros cargos no governo, disseram duas das fontes à Reuters.