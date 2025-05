Em 3ª carta, presidência da COP30 cobra mais ação e resultados concretos de negociadores do clima

"Avançar em Bonn sobre questões que, em outros tempos, ficariam para a COP, pode contribuir para evitar os riscos e tensões que têm desgastado a confiança mútua ano após ano", diz a carta da presidência brasileira.

"A presidência da COP30 conclama os negociadores a mudar o tom em Bonn, evitando a todo custo confronto de soma zero e favorecendo uma abordagem de empatia e solidariedade, de forma a complementar uns aos outros. Em lugar de conflito e impasse, a escuta mútua permitirá aproveitar a diversidade de perspectivas para alcançar sofisticação tanto na colaboração quanto nos resultados".

Negociadora-chefe do Brasil, a embaixadora Liliam Chagas disse que há uma avaliação quase generalizada de que as negociações precisam responder à realidade.

"Nosso intuito foi uma mudança no comportamento que, infelizmente, foi predominante nos últimos anos, de discussões muito contaminadas por toma lá, dá cá, por espera de ver o que cada um tem para ganhar. Nós queremos mudar esse espírito e fazer com que as pessoas hajam de uma forma mais construtiva, mais aberta, num resgate da confiança que um processo grande e amplo como esse necessita", afirmou em entrevista a jornalistas brasileiros antes da divulgação oficial do texto.

A presidência brasileira da COP vê três pontos, citados na carta, que precisam e podem ser completados em Bonn para chegarem prontos a Belém, depois de terem passado sem avanços na COP29 de Baku (Azerbaijão). Entre eles, as negociações sobre metas, indicadores e meios de implementação da agenda de adaptação, parte do Acordo de Paris.

Além disso, a carta cita a implementação dos resultados do Global Stocktake (GST), com a correção das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), e o Programa de Trabalho de Transição Justa (JTWP), para garantir que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos de forma equitativa, dentro do contexto de cada país.