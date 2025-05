Equipe de Musk no governo dos EUA expande uso do Grok e gera preocupação sobre conflito de interesse

Musk disse aos investidores no mês passado que reduziria seu tempo no Doge para um ou dois dias por semana a partir de maio. Como funcionário especial do governo, ele só pode trabalhar por 130 dias. Não está claro quando esse período termina. Se ele reduzir suas horas para meio período, poderá estender seu mandato para além de maio. O bilionário disse, no entanto, que sua equipe continuará com o trabalho no Doge enquanto ele encerra sua função na Casa Branca.

Se Musk estiver diretamente envolvido nas decisões de uso do Grok, isso pode representar uma violação de uma lei criminal de conflito de interesses que proíbe as autoridades - inclusive funcionários públicos especiais - de participarem de assuntos que possam beneficiá-las financeiramente, disse Richard Painter, conselheiro de ética do ex-presidente republicano George W. Bush e professor da Universidade de Minnesota.

"Isso dá a impressão de que o Doge está pressionando as agências a usarem o software para enriquecer Musk e a xAI, e não para o benefício do povo norte-americano", disse Painter.

Se os funcionários do Doge estiverem incentivando o uso do Grok sem o envolvimento de Musk, por exemplo, para se aproximar do bilionário, isso seria eticamente problemático, mas não uma violação do estatuto de conflito de interesses, disse Painter.

"Não podemos processá-lo, mas seria tarefa da Casa Branca evitar que isso acontecesse. Isso dá a aparência de autonegociação."

A iniciativa de usar o Grok coincide com um esforço maior do Doge para usar a IA na burocracia federal, disseram duas outras fontes familiarizadas com as operações do órgão. O esforço é liderado por Kyle Schutt e Edward Coristine, membros da equipe de Musk. Coristine, um jovem de 19 anos que usa o apelido online de "Big Balls", é um dos membros de maior destaque do Doge. Schutt e Coristine não comentaram o assunto.