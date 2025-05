Estudantes estrangeiros de Harvard enfrentam limbo após Trump revogar matrículas

"Estamos tentando trabalhar com a administração da universidade para oferecer assistência ativa aos alunos que estão dispostos (ou são forçados) a se transferir para outras universidades -- dentro e fora dos Estados Unidos", disse ele em um email.

Com algumas instituições dos EUA sob o cerco do governo Trump, estudantes estrangeiros podem começar a procurar outros lugares do mundo, como Reino Unido, Austrália, Holanda, Irlanda, Hong Kong e Cingapura, apesar das dores de cabeça logísticas de curto prazo.

Entre as que poderão se beneficiar estão as universidades do chamado Russell Group no Reino Unido, que compreende 24 de suas principais instituições de ensino superior. O Russell Group não respondeu a um pedido de comentário.

Um relatório encomendado pelo governo britânico em 2024 concluiu que o Reino Unido deveria evitar restringir o número de estudantes internacionais ou algumas universidades poderiam entrar em colapso.

Corinne Feuz, porta-voz do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, disse que a universidade espera começar a receber rapidamente inscrições de alunos que mudaram de ideia sobre estudar nos EUA.

"Essas medidas recentes contra a Universidade de Harvard podem mudar a situação e nos levar a receber os melhores alunos do mundo", disse Feuz.