Guanipa, líder da oposição na Venezuela, é preso

A prisão de Guanipa ocorre poucos dias antes das eleições parlamentares da Venezuela.

Setenta pessoas, incluindo estrangeiros, foram detidas no suposto complô para realizar ataques durante as eleições regionais e legislativas de domingo, disse Cabello, acrescentando que Guanipa também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e incitação ao ódio.

Guanipa, um advogado de 60 anos de idade e político de longa data, estava escondido desde a eleição presidencial do ano passado. Machado, que foi impedida de concorrer à presidência, mas continua popular entre muitos venezuelanos, também está escondida.

"Ele achava que era intocável, invisível", disse Cabello em uma declaração transmitida pela televisão estatal, mostrando um vídeo de Guanipa vestido com um colete à prova de balas sendo preso por agentes mascarados.

Autoridades eleitorais e o tribunal superior do país apoiaram Maduro como o vencedor da eleição do ano passado, mas não divulgaram a contagem dos votos nas urnas. A oposição, que publicou apurações detalhadas, afirma que seu candidato venceu com folga, e observadores internacionais disseram que a votação não foi democrática.

Oposição e grupos de direitos humanos denunciaram uma repressão brutal por parte do governo, incluindo prisões, desde a eleição de 2024.