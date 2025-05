Harvard processa governo Trump por bloquear matrícula de estudantes estrangeiros

"É o ato mais recente do governo em clara retaliação por Harvard ter exercido seus direitos da Primeira Emenda para rejeitar as exigências do governo de controlar a governança, o currículo e a 'ideologia' do corpo docente e dos alunos de Harvard", acrescentou a universidade.

Na quinta-feira, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ordenou o cancelamento da certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio de Harvard, a partir do ano acadêmico de 2025-2026.

Ela acusou Harvard de "promover a violência, o antissemitismo e a coordenação com o Partido Comunista Chinês".

(Reportagem de Jonathan Stempel em Chicago)