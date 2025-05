Helicóptero militar cai e mata tripulação na Rússia

MOSCOU (Reuters) - Um helicóptero militar caiu na sexta-feira perto do vilarejo de Naryshkino, na região russa de Oriol, matando a tripulação, informou a agência de notícias estatal TASS, citando o quartel-general do distrito militar de Moscou.

A causa preliminar do acidente foi um mau funcionamento técnico, segundo a TASS.

O governador regional Andrei Klychkov disse, por meio de seu canal no Telegram, que não houve vítimas entre a população e que as equipes de bombeiros estavam trabalhando no local.