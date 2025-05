Heróis do planalto: ONU celebra os camelídeos da América do Sul

Por Nicolas Cortes

SANTIAGO (Reuters) - Lhamas, alpacas, vicunhas e guanacos da América do Sul estão sendo aclamados como heróis dos planaltos por sua resistência a ambientes adversos e às mudanças climáticas, além do valor cultural, econômico e ecológico.

Representantes de Chile, Bolívia, Equador, Argentina e Peru se reuniram na cidade de Antofagasta, no norte do Chile, no início de maio, para celebrar os animais e fortalecer as estratégias de gerenciamento em uma reunião apoiada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).