Irã vê esperança de progresso após negociação nuclear com EUA

"Acabamos de concluir uma das rodadas de negociações mais profissionais... Declaramos firmemente a posição do Irã... O fato de estarmos agora em um caminho razoável, na minha opinião, é em si um sinal de progresso", declarou Araqchi à TV estatal.

"As propostas e soluções serão analisadas nas respectivas capitais ... e a próxima rodada de negociações será agendada de acordo."

Não houve comentário imediato da delegação dos EUA.

Os riscos são altos para ambos os lados. O presidente Donald Trump quer reduzir o potencial de Teerã de produzir uma arma nuclear que poderia desencadear uma corrida armamentista nuclear regional e talvez ameaçar Israel. A República Islâmica, por sua vez, busca se livrar das sanções devastadoras sobre sua economia baseada no petróleo.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, disse no X que as conversas entre Araqchi e o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, terminaram "com algum progresso, mas não conclusivo".

Antes das conversas, Araqchi escreveu no X: "Zero arma nuclear = temos um acordo. Enriquecimento zero = NÃO temos um acordo. Hora de decidir".