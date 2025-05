Juiz dos EUA anula ordem de Trump contra escritório de advocacia Jenner & Block

A ordem de Trump suspendeu as autorizações de segurança dos advogados do escritório e restringiu seu acesso a prédios governamentais, a autoridades e às contratações federais.

O juiz distrital John Bates, nomeado pelo presidente republicano George W. Bush, decidiu que a diretiva violava direitos fundamentais garantidos pela Constituição dos EUA, refletindo uma decisão de 2 de maio que anulou uma ordem executiva semelhante contra o escritório de advocacia Perkins Coie.

A ordem de Trump, escreveu Bates, "não esconde o motivo da escolha de seu alvo: escolheu Jenner em razão das causas que Jenner defende, dos clientes que Jenner representa e de um advogado que Jenner já empregou".

"Perseguir escritórios de advocacia dessa forma é duplamente violador da Constituição", disse o juiz, concluindo que isso infringia os direitos de Jenner à liberdade de expressão e buscava "restringir a representação legal que a administração não gosta, isolando assim o Poder Executivo do controle judicial fundamental à separação de poderes".

O porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, afirmou em um comunicado que a concessão de autorizações de segurança é "uma decisão delicada confiada ao presidente". Em outro comunicado, Fields criticou Jenner por representar a Universidade Harvard em uma ação judicial movida na sexta-feira, contestando a decisão do governo de revogar a permissão da instituição para matricular estudantes estrangeiros.

"Os esforços persistentes da Jenner & Block para minar o governo, promover o antissemitismo e o radicalismo e representar interesses antiamericanos validam ainda mais a decisão do presidente de romper laços do governo federal com eles", disse Fields.