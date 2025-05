Juíza impede governo Trump de revogar matrículas de estrangeiros em Harvard

O governo Trump pode recorrer da decisão de Burroughs. Os porta-vozes do Departamento de Justiça e do Departamento de Segurança Interna não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Em uma ação movida no tribunal federal de Boston no início da sexta-feira, Harvard chamou a revogação de "violação flagrante" da Constituição dos EUA e de outras leis federais, e teve um "efeito imediato e devastador" sobre a universidade e mais de 7.000 portadores de visto.

"Sem seus alunos estrangeiros, Harvard não é Harvard", disse a escola de 389 anos de existência na ação movida no tribunal federal de Boston. Harvard matriculou cerca de 6.800 estudantes estrangeiros no atual ano letivo, o equivalente a 27% do total de matrículas.

O cancelamento da certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio de Harvard, que entrará em vigor no ano acadêmico de 2025-2026, foi anunciado na quinta-feira pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

Em seu breve despacho suspendendo a política por duas semanas, Burroughs disse que Harvard havia demonstrado que poderia ser prejudicada antes de haver uma oportunidade de análise do caso na íntegra. Nomeada pelo presidente democrata Barack Obama, a juíza marcou audiências para 27 e 29 de maio para considerar os próximos passos no caso.

A pressão de Trump sobre Harvard faz parte da campanha mais ampla do republicano para obrigar instituições de ensino, escritórios de advocacia, mídia de notícias, tribunais e outras instituições que valorizam a independência da política partidária a se alinharem com sua agenda.