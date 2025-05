Morre fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos maiores do mundo

Uma bolsa de estudos o levou, junto com a esposa Lélia, a Paris, onde acabaram se radicando, ele trabalhando para a Organização Internacional do Café. Uma câmera de presente de Lélia e as viagens a trabalho acabaram desviando o economista rumo à fotografia em tempo integral.

Salgado se tornou, então, um dos mais premiados e conhecidos fotógrafos do mundo. Suas lentes acompanharam sagas humanas como êxodos, migrações, secas, deslocamentos decorrentes de guerras e genocídios, registrados em séries a que ele dedicou longos anos.

Um dos últimos de uma geração de fotógrafos tradicionais que imprimiam fotografias, Salgado considerou fácil a transição do filme para o digital, mas admitiu, em entrevista em 2013, que ainda editava suas fotos à moda antiga, usando folhas de contato.

"Toda a minha vida, eu tentei fazer minhas fotos, completamente em coerência com o meu modo de vida, com a minha ética, com as ideologias, e eu tive conforto, tirando minhas fotos", afirmou ele na entrevista antes da exposição "Gênesis", em Londres.

As mais famosas fotografias de Salgado mostram o lado mais sombrio da vida em comunidades de refugiados e operários em todo o mundo, como foi o caso das imagens que captou em 1986 dos mineiros da Serra Pelada, no Pará, a escavarem a terra como se fossem formigas.

Estão também, por exemplo, aquelas que fez da tentativa de assassinato do então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, em 1981, e que são os únicos registros do momento histórico.