Netanyahu acusa França, Reino Unido e Canadá de "encorajar" o Hamas

"Vocês estão do lado errado da humanidade e do lado errado da história", disse Netanyahu.

À medida que o fluxo de imagens de destruição e fome em Gaza continua, alimentando protestos em países de todo o mundo, Israel tem se esforçado para mudar a opinião pública mundial, que está cada vez mais contra ele.

"É difícil convencer pelo menos algumas pessoas, precisamente da extrema-esquerda nos EUA e em alguns países da Europa, de que o que Israel está fazendo é uma guerra de defesa", disse o ex-diplomata israelense Yaki Dayan.

"Mas é assim que as coisas são percebidas em Israel, e preencher essa lacuna às vezes é uma missão impossível."

As autoridades israelenses estão particularmente preocupadas com os crescentes apelos para que países europeus, incluindo a França, sigam outros, como Espanha e Irlanda, no reconhecimento de um Estado palestino, como parte de uma solução de dois Estados para resolver décadas de conflito na região.

Netanyahu argumenta que um Estado palestino ameaçaria Israel e enquadrou o assassinato de dois funcionários da embaixada israelense em Washington nesta semana por um homem que supostamente gritava "Palestina Livre" como um exemplo claro dessa ameaça.