Pacientes dos EUA sofrem com aumento de custo de emagrecedores com fim de medicamentos manipulados

Três pacientes disseram à Reuters que considerariam comprar os medicamentos de marca nos sites dos fabricantes, se fossem mais baratos, mas sem cobertura de seguro isso significava que eles ainda teriam que sacrificar outros gastos.

"Eles ainda estão um pouco acima do preço do manipulado, e ainda não cabem no meu orçamento no momento", disse Zach Niemiec, de 32 anos, que mora no Colorado e trabalha no setor de nutrição.

As empresas que vendem medicamentos manipulados para perda de peso ainda estão tentando descobrir como permanecer no mercado. A Noom, por exemplo, está promovendo um novo regime que, segundo ela, se enquadraria em uma exceção de dosagem personalizada.

(Reportagem de Sriparna Roy, em Bengaluru)