Rússia lança dúvidas sobre Vaticano como possível local para negociação com Ucrânia

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, lançou dúvidas na sexta-feira sobre o Vaticano como local em potencial para as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, dizendo que a própria Santa Sé consideraria desconfortável receber duas nações de maioria cristã ortodoxa.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse na terça-feira que o papa Leão 14 havia confirmado sua disposição de sediar as conversações durante uma ligação telefônica com ela. A assessoria de imprensa do Vaticano não quis fazer mais comentários.