Tarifas de Trump não ajudam ninguém e UE manterá negociações com EUA, diz chanceler alemão

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, disse nesta sexta-feira que a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar as tarifas sobre a União Europeia não ajuda ninguém, e que Berlim continuará apoiando o bloco nas negociações com Washington.

Ao lado do chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Berlim, Wadephul também disse que a Alemanha espera que a UE feche um acordo de livre comércio com a Índia até o final do ano.

Trump disse que recomendou uma tarifa de 50% sobre a UE a partir de 1º de junho, o que resultaria em taxas rígidas sobre itens de luxo, produtos farmacêuticos e outros bens produzidos por fabricantes europeus.