Telegram se diz 'surpreso' com ordem de bloqueio do Vietnã

O ministério toma a medida em nome do departamento de segurança cibernética do país após a polícia relatar que 68% dos 9.600 canais e grupos do Telegram no Vietnã violavam a lei, citando fraude, tráfico de drogas e "casos suspeitos de estarem relacionados ao terrorismo" entre as atividades ilegais realizadas por meio do aplicativo, disse o documento visto pela Reuters.

A pasta solicitou aos provedores de serviços de telecomunicações que "implementem soluções e medidas para impedir as atividades do Telegram no Vietnã", disse o documento.

Após a publicação do artigo da Reuters, o governo confirmou as medidas contra o Telegram em seu portal da web.

"O Telegram está surpreso com essas declarações", disse um representante da empresa à Reuters nesta sexta-feira.

"Nós respondemos às solicitações legais do Vietnã dentro do prazo. Esta manhã, recebemos um aviso formal da Autoridade de Comunicações sobre um procedimento de notificação de serviço padrão exigido pelos novos regulamentos de telecomunicações. O prazo para a resposta é 27 de maio, e estamos processando a solicitação", disse o representante do aplicativo.

Um funcionário do Ministério da Tecnologia disse que a medida foi tomada após o Telegram não compartilhar dados de usuários com o governo quando solicitado como parte de investigações criminais.