Trump volta a intensificar ameaças comerciais e visa Apple e União Europeia

Os mercados caíram com as notícias. Os futuros do S&P 500 perderam 1,5% na atividade pré-mercado e o Eurostoxx 600 caiu 2%. As ações da Apple tiveram queda de 3,5% nas negociações pré-mercado, juntamente com as ações de outros líderes de tecnologia. Trump não deu um prazo para sua advertência à Apple.

"Há muito tempo informei a Tim Cook, da Apple, que espero que seus iPhones que serão vendidos nos Estados Unidos da América sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

"Se esse não for o caso, uma tarifa de pelo menos 25% precisará ser paga pela Apple aos EUA."

A Casa Branca está em negociações com vários países sobre questões comerciais, mas o progresso tem sido instável.

As tarifas agressivas de Trump em abril, que teriam aumentado a taxa que os consumidores e as empresas teriam de pagar por produtos importados em cerca de 25%, provocaram uma venda de ativos dos EUA, incluindo ações, dólar e títulos do Tesouro. Desde então, os mercados se recuperaram.

Não está claro se Trump pode impor uma tarifa a uma empresa individual. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.