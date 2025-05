Vance diz que uso da força militar sob Trump será cuidadoso e decisivo

"A era do domínio incontestável dos EUA acabou", disse Vance aos formandos, que se tornarão oficiais da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais.

Vance afirmou que a ordem de Trump de usar a força contra os rebeldes Houthi no Iêmen acabou levando a um cessar-fogo como parte de um acordo no qual o grupo concordou em interromper os ataques a alvos marítimos norte-americanos no Golfo.

"Devemos ser cautelosos na decisão de dar um soco, mas quando damos um soco, damos um soco forte e o fazemos de forma decisiva", disse Vance.

Ex-senador de Ohio que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais, Vance avaliou que alguns presidentes recentes envolveram os Estados Unidos em conflitos que não eram essenciais para a segurança nacional norte-americana.

Ele não nomeou os ex-presidentes criticados. Mas seus comentários sugeriram que ele se referia ao ex-presidente George W. Bush, um republicano que iniciou as guerras lideradas pelos EUA no Iraque e no Afeganistão, e seu sucessor Barack Obama, um democrata que manteve a guerra no Afeganistão. A retirada caótica dos EUA em 2021, após Joe Biden se tornar presidente, continua a ser duramente criticada por Trump.

"Tivemos um longo experimento em nossa política externa que trocou a defesa nacional e a manutenção de nossas alianças pela construção de nações e intromissão nos assuntos de países estrangeiros, mesmo que esses países estrangeiros tivessem muito pouco a ver com os principais interesses norte-americanos", disse Vance.