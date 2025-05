Agência dos EUA elabora plano para eliminar limites de gases do efeito estufa de usinas de energia a carvão e gás

A EPA também afirmou que a eliminação dessas emissões não teria efeito significativo sobre a saúde e o bem-estar públicos, acrescentou o relatório.

De acordo com as Nações Unidas, os combustíveis fósseis são, de longe, os que mais contribuem para o aquecimento global, sendo responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases do efeito estufa e quase 90% das emissões de dióxido de carbono.

O governo dos EUA, sob o comando do presidente Donald Trump, agiu rapidamente para remover todos os gastos federais relacionados aos esforços de combate à mudança climática e para eliminar qualquer regulamentação destinada a tratar das emissões de gases do efeito estufa, como parte de seu esforço para reforçar as operações de petróleo, gás e mineração.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru e Lucia Mutikani em Washington)