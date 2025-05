Em West Point, Trump critica políticas de diversidade em discurso no estilo de um comício

Em um discurso cheio de retórica partidária no sábado, Trump assumiu o crédito pela reconstrução do Exército e fez referência à sua guerra comercial alimentada por tarifas, ao mesmo tempo em que repetiu sua crítica aos aliados da Otan por não gastarem mais em defesa.

"Fomos enganados por todas as nações do mundo no comércio. Fomos enganados no nível da Otan", disse Trump. "Fomos enganados como nenhum país jamais foi enganado, mas eles não nos enganam mais."

O presidente presidirá a comemoração do 250º aniversário do Exército em 14 de junho com um desfile em uma das principais vias de Washington. O aniversário coincide com o aniversário do próprio Trump.

