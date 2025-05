Erdogan diz a Sharaa que Turquia está satisfeita com suspensão das sanções à Síria

Por Daren Butler

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente Tayyip Erdogan disse ao presidente sírio Ahmed al-Sharaa, durante conversas em Istambul neste sábado, que a Turquia ficou satisfeita com as decisões dos Estados Unidos e da União Europeia de suspender as sanções contra a Síria, informou o gabinete do líder turco.

A visita não programada de Sharaa ocorreu um dia depois que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu ordens para suspender efetivamente as sanções contra a Síria após sua guerra civil de 14 anos. Os ministros das Relações Exteriores da UE também concordaram esta semana em suspender as sanções contra a Síria.