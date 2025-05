Noboa toma posse como presidente do Equador e promete luta mais forte contra o crime e desenvolvimento econômico

Daniel Noboa tomou posse como presidente do Equador neste sábado, prometendo intensificar a luta do contra o narcotráfico e concentrar esforços no crescimento da economia.

Noboa, eleito pela primeira vez em 2023 para completar o mandato de seu antecessor Guillermo Lasso, foi reeleito em abril por uma margem inesperadamente ampla, apesar das alegações de fraude de seu rival de esquerda.

Durante seus 18 meses no cargo, Noboa declarou guerra aos grupos criminosos usando decretos para colocar os militares nas ruas e nas prisões, reforçando a segurança nos portos e obtendo sentenças mais longas para crimes de drogas e terrorismo.