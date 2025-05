Por muito tempo vantajosos, laços de Harvard com a China se tornam um risco político

Na sexta-feira, um juiz dos EUA bloqueou temporariamente a ordem do governo depois que a universidade de Cambridge, Massachusetts, entrou com uma ação judicial.

As preocupações sobre a influência do governo chinês em Harvard não são novas. Alguns parlamentares norte-americanos, muitos deles republicanos, expressaram preocupação com o fato de a China estar manipulando Harvard para obter acesso à tecnologia avançada dos EUA, para contornar as leis de segurança dos EUA e para sufocar as críticas a ela nos Estados Unidos.

"Por muito tempo, Harvard permitiu que o Partido Comunista Chinês a explorasse", disse um funcionário da Casa Branca à Reuters na sexta-feira, acrescentando que a escola "fechou os olhos para o assédio vigilante dirigido pelo Partido Comunista Chinês no campus".

Harvard não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

A escola disse que a revogação foi uma punição pelo "ponto de vista percebido" de Harvard, que ela chamou de violação do direito à liberdade de expressão, garantido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Os vínculos de Harvard com a China, que incluem parcerias de pesquisa e centros acadêmicos voltados para a China, são de longa data. Esses vínculos renderam grandes doações financeiras, influência em assuntos internacionais e prestígio global para a escola.