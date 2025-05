Rio Grande do Sul descarta 5 casos suspeitos de gripe aviária em humanos

(Reuters) - O do Rio Grande do Sul descartou cinco casos suspeitos de gripe aviária em humanos, informou a Secretaria de Saúde do Estado neste sábado.

Dois trabalhadores de uma granja no município de Montenegro e três funcionários do zoológico de Sapucaia do Sul apresentaram sintomas gripais depois terem contato com aves doentes e ficaram em isolamento domiciliar.

Os cinco casos foram descartados para Influenza H5N1.