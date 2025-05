Rússia e Ucrânia libertam 307 soldados no 2º dia de troca de prisioneiros de guerra

"Amanhã esperamos mais", escreveu Zelenskiy. "Nosso objetivo é retornar todos e cada um de nós da prisão russa."

Imagens divulgadas pelo escritório de Zelenskiy mostraram militares ucranianos libertados chegando de ônibus a um ponto de encontro dentro da Ucrânia, onde se abraçaram e se cobriram com bandeiras ucranianas azuis e amarelas.

Pelo menos um dos militares libertados estava em lágrimas e era consolado por uma mulher em uniforme militar. As pessoas designadas para cumprimentar os soldados entregaram-lhes telefones celulares para que pudessem ligar para seus parentes. "Não acredito que estou em casa", disse um homem.

Um vídeo curto divulgado pelo ministério da Defesa russo mostrou o pessoal russo desembarcando dos ônibus e posando com a bandeira russa, bem como com as bandeiras da União Soviética e do império russo.

A primeira parte da troca ocorreu na sexta-feira, quando a Rússia e a Ucrânia libertaram 390 prisioneiros cada, incluindo 120 civis, e disseram que libertariam mais nos próximos dias.