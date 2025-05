Ataques israelenses matam 23 em Gaza, incluindo jornalista e funcionário de resgate

Ataques militares israelenses mataram pelo menos 23 palestinos em toda a Faixa de Gaza neste domingo, incluindo um jornalista local e um funcionário do serviço de resgate, informaram as autoridades de saúde locais.

As mais recentes mortes na campanha israelense resultaram de ataques israelenses separados em Khan Younis no sul, Jabalia no norte, e Nuseirat no centro da Faixa de Gaza, disseram os médicos.

Em Jabalia, eles disseram que o jornalista local Hassan Majdi Abu Warda e vários membros da família foram mortos por um ataque aéreo que atingiu sua casa no início do domingo.