Chefe de Defesa da Alemanha ordena rápida expansão da capacidade de guerra

O Ministério da Defesa em Berlim não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Na diretriz, Breuer estabelece prioridades para as armas que devem ser adquiridas ou desenvolvidas com mais urgência, refletindo em parte as prioridades que a Otan estabeleceu anteriormente.

Entre elas, Breuer lista o fortalecimento das defesas aéreas esgotadas da Alemanha, em especial com o objetivo de interceptar drones.

No ano passado, fontes disseram à Reuters que a Otan solicitará a Berlim que pelo menos quadruplique suas defesas aéreas, desde sistemas com maior alcance, como o Patriot, até sistemas de curto alcance.

Outra prioridade é a capacidade de lançar ataques de precisão profunda, de acordo com o documento, atingindo efetivamente alvos a uma distância de mais de 500 quilômetros e muito atrás das linhas inimigas.

Além de pressionar para que os estoques de munição da Alemanha sejam reabastecidos, Breuer também ordena que a Alemanha aumente suas metas de estocagem para todos os tipos de munição.