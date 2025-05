Cinco esquiadores são encontrados mortos em uma montanha suíça perto de Zermatt

(Reuters) - Cinco esquiadores foram encontrados mortos em uma montanha suíça próxima à luxuosa estação de esqui de Zermatt depois que os serviços de emergência foram alertados sobre alguns esquis abandonados a 4.000 metros de altitude, informou a promotoria pública do cantão de Valais neste domingo.

Esquiadores notificaram as autoridades na tarde de sábado sobre os esquis encontrados nas encostas da montanha Rimpfischhorn, a leste de Zermatt e ao sul do vilarejo de Saas Fee.

As equipes de resgate encontraram os corpos perto da geleira Adlergletscher após buscas aéreas e terrestres na área do sudoeste da Suíça perto da fronteira com a Itália, informou a promotoria.