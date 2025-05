Ministro da Alemanha diz que mais sanções contra a Rússia são necessárias

BERLIM (Reuters) - A última onda de ataques da Rússia à Ucrânia deve ser respondida com sanções ocidentais adicionais, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, à emissora pública ARD neste domingo.

"(O presidente russo Vladimir) Putin não está interessado na paz, ele quer continuar essa guerra, e não devemos permitir isso, e é por isso que a União Europeia concordará com sanções adicionais", disse ele em uma entrevista ao vivo no Bericht aus Berlin da ARD.

As forças russas lançaram 367 drones e mísseis contra cidades ucranianas durante a noite, incluindo a capital Kiev, no maior ataque aéreo da guerra até agora, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo outras dezenas, segundo as autoridades.