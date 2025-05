Pai está na UTI após nove filhos serem mortos em ataque israelense em Gaza

"Que Deus o cure e o ajude", disse Farra, falando ao lado do leito de um Najjar entubado e com muitos curativos.

Os militares israelenses confirmaram que realizaram um ataque aéreo em Khan Younis na sexta-feira, mas disseram que o alvo eram suspeitos em uma estrutura próxima a soldados israelenses.

O exército está investigando as alegações de que "civis não envolvidos" foram mortos, disse, acrescentando que o Exército havia retirado civis da área antes do início da operação.

De acordo com autoridades médicas em Gaza, as nove crianças tinham entre um e 12 anos de idade. A criança que sobreviveu, um menino, está em estado grave, mas estável, informou o hospital.

A esposa de Najjar, Alaa, que também é médica, não estava em casa no momento do ataque. Ela estava tratando de palestinos feridos na guerra de mais de 20 meses de Israel em Gaza contra o Hamas no mesmo hospital em que seu marido e filho estão recebendo cuidados.

"Ela foi até sua casa e viu seus filhos queimados, que Deus a ajude", disse Tahani Yahya Al-Najjar sobre sua cunhada.