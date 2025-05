Presidente da França espera fazer acordos de defesa, energia e tecnologia em viagem à Ásia

A visita de Macron ocorre no momento em que a França e a União Europeia buscam fortalecer seus laços comerciais na Ásia para compensar a incerteza sobre as medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Estou vindo aqui para fortalecer nossos laços em área cruciais --- defesa, inovação, transição energética e intercâmbios culturais", escreveu Macron no X.

(Reportagem de Zhifan Liu, Elizabeth Pineau e Michel Rose)