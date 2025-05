Presidente da Turquia e premiê do Paquistão discutem aumento da cooperação

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, reuniu-se com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, em Istambul neste domingo, e disse que os dois países se esforçarão para impulsionar a cooperação, especialmente em defesa, energia e transporte, informou o gabinete de Erdogan.

A Turquia tem fortes laços com o Paquistão, sendo ambos países majoritariamente muçulmanos e compartilhando conexões históricas, e expressou solidariedade ao país durante seus recentes confrontos com a Índia.

O gabinete de Erdogan afirmou que ele disse a Sharif que é do interesse da Turquia e do Paquistão aumentar a solidariedade na educação, no compartilhamento de inteligência e no apoio tecnológico na luta contra o terrorismo.