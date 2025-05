Rússia e Ucrânia finalizam maior troca de prisioneiros

MOSCOU/KIEV (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia concluíram a troca de 1.000 prisioneiros cada neste domingo, segundo o Ministério da Defesa russo e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, na maior troca desse tipo desde o início da guerra há três anos.

A troca de três dias começou na sexta-feira e envolveu principalmente prisioneiros de guerra, juntamente com 120 civis, cada. Neste domingo, os dois lados trocaram 303 prisioneiros.

"Hoje, os guerreiros de nossas Forças Armadas, da Guarda Nacional, do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras e do Serviço Estatal de Transporte Especial estão voltando para casa", escreveu Zelenskiy no aplicativo Telegram.