Anatel faz operação em centros de distribuição de Mercado Livre, Amazon e Shopee

Somente no ramo de celulares, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) estima que a comercialização irregular no Brasil este ano deve alcançar 5,2 milhões de unidades, o que equivale a uma participação do total a ser vendido de 14%.

O Mercado Livre disse à Reuters na semana passada que está em conformidade com as exigências da Anatel e que a empresa segue comprometida com a venda de produtos que atendam às normas vigentes e com a proteção dos consumidores em sua plataforma.

O diretor de Relações Governamentais do Mercado Livre, François Martins, também disse que a empresa solicitou ao Poder Judiciário o reconhecimento de que a Anatel não possui competência legal para realizar operações de fiscalização.

"A Anatel tem competência para homologar os produtos que usam o espectro, mas não tem competência para fiscalizar o comércio desses produtos... esse é o nosso entendimento e esse é o objeto da nossa ação", afirmou.

Já a Amazon disse em nota nesta segunda-feira que combate a venda de aparelhos celulares não homologados em seu marketplace, atuando em conformidade com as legislações locais.

"Exigimos que todos os vendedores parceiros ofertem apenas produtos que tenham as devidas licenças e homologações, e realizamos um monitoramento contínuo para identificar e remover ofertas que não estejam conformes", afirmou.