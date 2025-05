Coreia do Norte diz que escudo espacial dos EUA é 'cenário de guerra nuclear'

SEOUL (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte criticou o projeto de escudo de defesa antimísseis Golden Dome dos Estados Unidos classificando-a de uma "iniciativa ameaçadora muito perigosa", informou a mídia estatal na terça-feira (ainda segunda-feira em Brasília).

Em 20 de maio, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia escolhido um projeto para o sistema de defesa antimísseis Golden Dome e nomeado um líder para o ambicioso programa de US$175 bilhões.

O plano Golden Dome "é um produto típico da 'América em primeiro lugar', o auge da presunção, arrogância, prática arbitrária e arrogante, e é um cenário de guerra nuclear no espaço sideral", disse o Instituto de Estudos Americanos do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.