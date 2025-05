Diretor de fundação de ajuda a Gaza pede demissão; novos ataques aéreos israelenses deixam dezenas de mortos

Na Cidade de Gaza, segundo os médicos, 30 palestinos, incluindo mulheres e crianças que haviam sido deslocadas pela guerra de 20 meses e estavam procurando abrigo em uma escola do município, foram mortos em um ataque aéreo. Imagens amplamente compartilhadas nas mídias sociais mostraram o que pareciam ser corpos gravemente queimados sendo retirados dos escombros.

Os militares israelenses confirmaram que o alvo era a escola. Disseram que o prédio estava sendo usado como centro por militantes do Hamas e da Jihad Islâmica para planejar e organizar ataques.

Alaa Kabej afirmou que seu sobrinho de 8 anos estava entre os mortos no ataque que ocorreu enquanto as pessoas dormiam.

Farah Nussair disse que a escola estava abrigando "civis, crianças, idosos, mulheres e homens -- apenas os cansados que precisavam de comida e água". Ela acrescentou: "Nossos corações morreram", descrevendo cenas de pessoas carbonizadas e partes de corpos.

Outro ataque a uma casa em Jabalia, adjacente à Cidade de Gaza, matou pelo menos 15 outras pessoas, segundo médicos, elevando o número de mortos na segunda-feira para 45.

Israel intensificou as operações militares no enclave no início de maio, dizendo que está buscando eliminar as capacidades militares e de governo do Hamas e trazer de volta os reféns restantes que foram apreendidos no ataque transfronteiriço do Hamas em outubro de 2023.