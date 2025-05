França e Vietnã assinam acordos de US$10 bilhões durante visita de Macron a Hanói

O presidente do Vietnã, Luong Cuong, disse que a parceria de defesa envolveu o "compartilhamento de informações sobre questões estratégicas" e uma cooperação mais forte no setor de defesa, segurança cibernética e antiterrorismo.

A França governou o país do sudeste asiático por cerca de 70 anos até ser forçada a sair em 1954, após uma grande derrota em Dien Bien Phu, no norte do Vietnã. Os laços melhoraram nas últimas décadas, sendo atualizados no ano passado para o nível mais alto do Vietnã.