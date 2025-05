Grupo de ajuda apoiado pelos EUA inicia operações em Gaza; ataques aéreos matam dezenas

Israel intensificou as operações militares no enclave no início de maio, dizendo que tenta eliminar as capacidades militares e de governo do Hamas e trazer de volta os reféns restantes.

A campanha, que, segundo Netanyahu, terminará com Israel no controle total de Gaza, comprimiu a população em uma zona cada vez mais estreita nas áreas costeiras e ao redor da cidade de Khan Younis, ao sul.

A campanha israelense, desencadeada após militantes islâmicos liderados pelo Hamas invadiram comunidades israelenses em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, devastou Gaza e expulsou quase todos os residentes de suas casas.

A ofensiva matou mais de 53.000 pessoas em Gaza, muitas delas civis, de acordo com as autoridades de saúde do país.

