Homem é detido após relatos de carro atingir multidão em desfile do título do Liverpool

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica disse que estava respondendo a relatos de um carro que atingiu um "número de pedestres" durante as comemorações do título da Premier League do time de futebol Liverpool no centro da cidade nesta segunda-feira.

Um vídeo não verificado nas mídias sociais, que supostamente captou o incidente, mostrava um carro cinza dirigindo em direção a uma grande multidão de torcedores na rua, parecendo, em um determinado momento, desviar de uma área mais lotada.

Logo em seguida, um grande número de policiais cercou o veículo. Algumas pessoas foram fotografadas deitadas na rua.