Hong Kong mira estudantes de Harvard após veto de Trump a estrangeiros

"A Secretaria de Educação solicitou prontamente a todas as universidades de Hong Kong que introduzam medidas de facilitação para os elegíveis com o objetivo de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos estudantes e acadêmicos e atrair os melhores talentos", disse o departamento em um comunicado enviado por email.

O departamento entrou em contato com o Harvard Club de Hong Kong para oferecer apoio aos estudantes que foram admitidos em Harvard para continuar seus estudos.

"Continuaremos atentos às necessidades dos alunos cujos estudos foram afetados pela mudança do cenário educacional global", disse, acrescentando que consideraria medidas de apoio como parte do papel da cidade como um "centro educacional internacional".

Hong Kong, uma ex-colônia britânica com uma população de 7,5 milhões de habitantes, tem cinco universidades entre as 100 melhores do Times Higher Education World University Rankings e, até recentemente, era considerada uma das arenas acadêmicas mais livres da Ásia.

As escolas e universidades do centro financeiro agora são obrigadas a integrar a segurança nacional e os temas patrióticos em seu ensino, aproximando-as da educação na China continental.

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) anunciou na sexta-feira um convite aberto aos estudantes internacionais de graduação e pós-graduação da Universidade de Harvard, bem como àqueles que têm ofertas confirmadas para continuar seus estudos na HKUST.