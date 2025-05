Irã diz que pode sobreviver se negociação nuclear com EUA terminar sem acordo

DUBAI (Reuters) - O Irã será capaz de sobreviver se as negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear não conseguirem garantir um acordo, disse o presidente Masoud Pezeshkian na segunda-feira, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu as conversas no fim de semana com Teerã como "muito boas".

As negociações visam resolver uma disputa de décadas sobre as ambições nucleares do Irã, e Trump ameaçou o Irã com sanções econômicas incapacitantes e bombardeios se nenhum novo acordo nuclear for alcançado.

"Não é como se fôssemos morrer de fome se eles se recusarem a negociar conosco ou impor sanções", disse Pezeshkian à mídia estatal sobre as negociações com Washington. "Encontraremos uma maneira de sobreviver."